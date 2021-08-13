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Боевики наращивают силы на Донбассе - разведка

Боевики наращивают силы на Донбассе - разведка

КИЕВ. 13 августа. УНН. По данным разведки, боевики на Донбассе наращивают боевую готовность. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Цитата:

"Командование ВС РФ наращивает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала августа с территории России ввезено около одной тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок", - сообщили в ГУР Минобороны.

Детали

По данным разведки, для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украины участках границы, так и обходные пути.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины накануне направило ноту протеста в Россию о прекращении отправки "гуманитарных конвоев" на Донбасс через неподконтрольный участок границы Украины.

В отчете СММ ОБСЕ от 12 августа наблюдатели заявили о присутствии украинских пограничников и таможенников во время провоза "гумконвоя" с территории России на оккупированные территории. В ГПСУ отметили, что это было визуальное наблюдение.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка
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