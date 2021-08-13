Прокуратура Молдовы передала в суд первое дело о похищении Чауса

КИЕВ. 13 августа. УНН. Генеральная прокуратура Молдовы направила в суд первое уголовное дело против участника предполагаемого похищения бывшего судьи Днепровского райсуда Николая Чауса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства, передает УНН.

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“Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование уголовного дела и направила в суд обвинительное заключение гражданину Молдовы, который участвовал в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года”, — заявили в прокуратуре.

Детали

Как сообщают в ведомстве, обвиняемому - 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе. Обвиняемый, по данным прокуратуры, работал в Украине охранником местного жителя; в феврале он был завербован группой людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности.

После возвращения в Молдову мужчина якобы собирал информацию о месте жительства, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи бывшего украинского судьи Чауса. Также мужчина якобы предоставил преступникам несколько транспортных средств, которые были использованы при возможном похищении экс-судьи.

Сообщается, что обвиняемый находился под стражей, начиная с мая 2021 года. Недавно он заключил соглашение о признании вины с прокурорами и теперь находится под домашним арестом.

“Следует отметить, что в этом уголовном деле прокуратура обратилась к украинским властям с несколькими запросами о судебных поручениях, соответствующих этапам хода расследования в связи с обнародованной информацией. Однако пока официальной реакции прокуратуры Украины не последовало”, — заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, согласно уголовному законодательству Республики Молдова, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Предполагаемое похищение Чауса

3 апреля 2021 года СМИ стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Недавно его обнаружили в Винницкой области. Сначала он был задержан СБУ, но потом - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде.