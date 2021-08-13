На Прикарпатье впервые провели родственную трансплантацию почки

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Ивано-Франковске 25-летнему мужчине провели первую семейную трансплантацию почки. Донором был отец. Об этом сообщает Украинский центр трансплант-координации, информирует УНН.

Детали

10 августа Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице бригада врачей во главе с директором провела первую в регионе семейную трансплантацию почки.

Реципиентом был 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки стал родной отец.

Трансплантацию провели вместе с врачами клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова.

На сегодня состояние реципиента и донора стабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей. Операция состоялась за государственный счет в рамках пилотного проекта Минздрава по трансплантации.

Напомним

В Минздраве сообщили, что ежегодно в Украине почти 5 тысяч граждан нуждается в пересадке органов или тканей.

В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, что почти в 2 раза больше чем в прошлом году.

Весной этого года в Украине за сутки врачи трансплантологи с “ОХМАТДИТ” и Центра хирургии им. Шалимова провели три экстренные трансплантации органов от одного донора.