Наводнение в Крыму: жертвами непогоды стали два человека

КИЕВ. 13 августа. УНН. Жертвами нового наводнения в Крыму стали два человека, еще 4 082 человека пострадали, местонахождение одного человека до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести. Об этом сообщил российский “глава” аннексированного Крыма Сергей Аксенов, передает Крым.Реалии, информирует УНН.

Детали

В августе из-за обильных осадков восточные регионы Крыма снова оказались затопленными.

Утром 13 августа оказались подтопленными центральные улицы Керчи. “Власти” Керчи предупредили жителей, проживающих в низинных районах, быть готовыми к эвакуации.

В управлении российского МЧС для окупированого Крыма объявили штормовое предупреждение на два дня — 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.

По данным синоптиков, у восточного побережья Крыма 13 августа ожидаются двухметровые волны.

Ведущий специалист российского центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец заявил, что в оккупированном Крыму ожидается “библейский потоп” из-за ливней.

Добавим

На Крым после длительного засушливого периода обрушились ливни, которые привели к потопам этим летом. Больше всего в июне и июле от наводнений пострадали Ялта и Керчь.