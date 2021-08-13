"Крымская платформа": количество участников возросло до 42

КИЕВ. 13 августа. УНН. На сегодня в учредительном саммите "Крымская платформа", который состоится в Киеве 23 августа, примет участие 42 страны. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда - уже 42”, — написал министр.

Детали

В начале августа первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что в государстве рассчитывают на участие в учредительном саммите “Крымская платформа” примерно сорока стран. Однако сегодня количество европейских партнеров перешло эту цифру, теперь их 42.

Напомним

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной её целью является возвращение международного внимания к вопросам Крыма, защите прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ “Об отдельных мерах, направленных на деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”, которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы. Председатель Организационного комитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Проведут учредительный саммит 23 августа 2021 года, по его итогам могут принять декларацию.