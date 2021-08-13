Польша перепродаст Украине вакцину AstraZeneca с коротким сроком годности

КИЕВ. 13 августа. УНН. Польское правительство перепродаст Украины 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 с коротким сроком годности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире RMF FM, передает корреспондент УНН.

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“Те вакцины у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украине. Уже в августе мы передадим первую партию в более 650 тыс. Всего мы планируем перепродать 1,2 млн”, — рассказал Краска.

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Ранее сообщалось, что Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украину в третьем квартале этого года.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине.

Ранее польские СМИ сообщали, что Польша намерена продать Украину и Балканам препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Сейчас страна заказала 100 миллионов доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились, писало RMF24.

Впрочем, страна не собирается продавать однократную вакцину Johnson & Johnson. Отмечается, что вакцина самая простая в использовании и имеет самый длинный срок хранения.

Правительство страны хочет продать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.