Центр вакцинации начнет работать в Одесском аэропорту

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня, 13 августа, начинает свою работу Центр вакцинации населения (ЦВН) в Международном аэропорту “Одесса”, где можно будет сделать прививки непосредственно перед путешествием, передает пресс-служба ГУ “Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины”.

Кроме того, в ЦВН сможет провакцинироваться каждый желающий. Для удобства населения локация расположена сразу у парковочной площадки, и в качестве бонуса — первый час парковки для владельцев автомобилей будет бесплатной.

На выходных в Одессе будут работать 8 центров массовой вакцинации.

Отметим, что за сутки 12 августа в Одесской области зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом. Это на 22 больше, чем днем ранее, и на 37 больше, чем 10 августа.