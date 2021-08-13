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Украина сохранится в ТОП-10 мировых экспортеров курятины - аналитики

Украина сохранится в ТОП-10 мировых экспортеров курятины - аналитики

КИЕВ. 13 августа. УНН. По итогам этого года Украина займет седьмое место в рейтинге мировых поставщиков курятины. Такой проныр сделали аналитики портала Statista, передает УНН.

Детали

Уточняется, что Украина разделит седьмое место с Китаем. Обе страны в этом году экспортируют по 400 тыс. тонн курятины.

Добавим, что первое место в рейтинге займет Бразилия с показателем 3,8 млн тонн. Второе — США (3,3 млн тонн), третье — ЕС (1,4 млн тонн).

Закроет десятку лидеров Аргентина, которая в 2021 году экспортировала 160 тыс. тонн курятины.

К слову

Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021 против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).

В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.

Источник: УНН
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