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Стрельба в Англии: убийце понадобилось 6 минут, чтобы расстрелять людей

Стрельба в Англии: убийце понадобилось 6 минут, чтобы расстрелять людей

КИЕВ. 13 августа. УНН. Полиция сообщила, что Джейк Дэвисон, расстрелял пять человек, в том числе молодую девушку, в Плимуте (Великобритания), всего за шесть минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Убийца застрелил двух женщин, двух мужчин и трехлетнюю девочку в районе Кейхем в четверг вечером.

Полиция заявила, что этот инцидент, самый массовый расстрел в Великобритании с 2010 года, не связаный с терроризмом.

Дэвисон убил женщину, которая, по мнению полиции, была известна убийце, с точки зрения семейных отношений. Затем он вышел на улицу, где “сразу же застрелил молодую девушку. Он также застрелил родственника этой девушки мужского пола”. Впоследствии убийца подстрелил еще одного мужчину и женщину, которые остаются в больнице с травмами, “безопасными для жизни”.

Затем он пошел в парк, “где он сразу же застрелил мужчину, который скончался на месте происшествия”, вскоре подстрелил женщину, которая позже скончалась в больнице.

Очевидцы рассказали, что тогда Дэвисон направил пистолет на себя и покончил с собой.

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Источник: УНН
Теги: Великобритания
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