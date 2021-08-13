Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 -0,0356  EUR: 31,42 0,0105 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11340

Канада выделит около 25 млн долл. на поддержку проектов в Украине

Канада выделит около 25 млн долл. на поддержку проектов в Украине

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительство Канады в течение пяти лет собирается направить на поддержку ряда проектов в Украине сумму, эквивалентную около 25 миллионам долларов США. Об этом говорится в заявлении канадского правительства по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину, передает УНН.

Цитата:

"Во время встречи министр объявила о выделении 30 млн долларов (около 23,9 млн долл. США - ред.) на 5 лет для поддержки инклюзивного управления в Украине", - сказано в заявлении.

Детали

Отмечается, что было начато поиск проектов, которые "улучшат демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине".

Гулд также объявила о выделении 1,9 миллиона долларов (около 1,5 млн долл. США) на расширение возможностей украинского правительства по поддержке социально-экономического благополучия женщин-ветеранов вооруженных сил.

"Эти инвестиции подтверждают непоколебимую приверженность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддерживают его цель большей евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Дополнение

С января 2014 года Канада является одним из ведущих двусторонних партнеров Украины по оказанию помощи в целях развития и предоставила более 250 млн канадских долларов (около 200 млн долл. США) на финансирование помощи в целях развития для продвижения демократии, верховенства права, гендерного равенства и устойчивого экономического роста.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.