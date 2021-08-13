Талибан заставляет афганских женщин выходить замуж за террористов

КИЕВ. 13 августа. УНН. По мере того, как талибы захватывают в Афганистане ключевые города страны, террористическая группа теперь заставляет женщин выходить замуж за своих террористов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Афганцы также становятся свидетелями казни захваченных солдат и неспровоцированных нападений талибов на мирных жителей в недавно захваченных ими районах.

Кроме того, по их словам, “Талибан” потребовал, чтобы общины выдавали незамужних женщин, чтобы они становились “женами” для своих террористов — это форма сексуального насилия, говорят правозащитные группы, сообщает The Wall Street Journal.

Талибан публично пообещал проявить великодушие в своей победе, заверив чиновников, войска и народ Афганистана в том, что им нечего бояться, поскольку все большие участки страны попадают под их контроль. Но действия говорят об обратном, добавляет The Wall Street Journal.

Дополнение

Посольство США в Кабуле раскритиковало движение “Талибан”, поскольку оно получило сообщение о казни талибами афганских военных.

Талибан получил контроль над многими ключевыми городами региона. В четверг вечером террористическая группа заявила, что взяла под свой контроль второй по величине город страны Кандагар после захвата офиса губернатора и других административных зданий в городе. На данный момент террористическая группа захватила 12 столиц провинций страны.