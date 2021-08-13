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Компания Moderna запускает первую фазу испытаний мРНК-вакцин от ВИЧ

Компания Moderna запускает первую фазу испытаний мРНК-вакцин от ВИЧ

КИЕВ. 13 августа. УНН. Фармацевтическая компания Moderna объявила, что к концу 2021 года начнет 1 фазу испытаний на людях вакцин на основе мРНК против ВИЧ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Firstwordpharma.

Детали

Moderna сообщила, что компания планирует начать 1 фазу испытаний как для mRNA-1644, mRNA-1644v2-Core и мРНК-1574 в 2021 году.

Финальные результаты этой фазы ожидаются в мае 2023 года.

Дополнение

Moderna возобновила разработки вакцин от ВИЧ и гриппа, которые были прерваны из-за COVID-19. Во время пандемии компания использовала технологию мРНК (ту же технологию, что лежит в основе вакцины от ВИЧ) для изготовления вакцины от коронавируса. В отличие от традиционных прививок, технология мРНК создает белки, которые учат иммунную систему распознавать вирус. Ученые считают, что такой подход эффективен и против мутаций. Технология оказалась достаточно эффективной в борьбе с COVID-19, что, по мнению исследователей, может гарантировать успех вакцин против ВИЧ.

Источник: УНН
Теги: СПИД, ВИЧ
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