На вакцины от COVID-19 в Украине потратили 9,2 млрд грн

КИЕВ. 13 августа. УНН. 9,2 млрд гривен потратили в Украине на вакцины за 7 месяцев 2021 года. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев, передает УНН.

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“Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мероприятий, направленных на усиление способности здравоохранения в борьбе с болезнью. Для этого в государственном бюджете предусмотрен значительный финансовый ресурс, Надеемся, что граждане также сознательно оценят риски, связанные с последствиями заболевания коронавирусом, и пройдут полный курс вакцинации”, — отметил Роман Ермоличев.

В частности, средства потрачены на следующие цели: на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 (11,7 млрд грн) на закупку вакцин от COVID-19 (9,2 млрд грн) на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19, кроме вакцин (2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов).

Он добавил, что всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году выделено более 36 млрд грн, из которых 10,5 млрд грн предусмотрены на закупку 38 млн доз вакцин.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 2,6 млн человек. При этом в целом сделали уже 7,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 163 тысячи, большинство из них — первой дозой.



Напомним

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).