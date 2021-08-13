"Слуги народа" обсуждают нападение на Беленюка в партийном чате, ожидаем быстрых действий правоохранителей - Верещук

КИЕВ. 13 августа. УНН. Народные депутаты от "Слуги народа" во внутрипартийной чате уже обсуждают попытку неизвестных устроить конфликт с олимпийским чемпионом Токио-2020 и народным депутатом от монобольшинства Жаном Беленюком, ожидают быстрой реакции правоохранителей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат - представительница "Слуги народа" Ирина Верещук, информирует УНН.

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"На самом деле, уже в чате ведется обсуждение живое. Понятно, что будет открыто уголовное производство. Мы очень ожидаем быстрого действия и реакции наших правоохранителей", - отметила Верещук.

Детали

Нардеп подчеркнула, что такие вещи должны пресекаться.

"Понятно, что вопрос - не единичный. Мы знаем, что есть случаи расизма, сексизма, эйджизма и других проявлений, которые в принципе в 21-м веке должны быть невозможными. Знаем, что это не только в Украине, но это провокация, которая должна быть наказана", - отметила Верещук.

По ее словам, она лично уже написала в Facebook Жану Беленюку слова поддержки и заверила, что его "положительно воспринимают как гражданина и как патриота".

Что было ранее

Неизвестные 13 августа устроили конфликт с олимпийским чемпионом Токио-2020 и народным депутатом от президентской политсилы "Слуга народа" Жаном Беленюком на столичном Печерске - цеплялись с оскорбительными фразами. До драки не дошло. Об этом он сам написал в Facebook.