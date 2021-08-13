Донецкие авторитеты организовали преступную сходку: им грозит до 12 лет заключения

КИЕВ. 13 августа. УНН. Пятерых криминальных авторитетов Донецкой области будут судить за организацию преступной сходки. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, – 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр МВД, передает УНН.



Детали

Установлено, что в феврале 2021 года в исправительном учреждении в Донецкой области состоялась криминальная сходка. В преступном собрании приняли участие пятеро авторитетов. Четверо из них отбывают наказание в колонии.

Участие в сходке взял и бывший “смотрящий” колонии — 36-летний авторитет, которого неоднократно судили за нанесение смертельных телесных повреждений, грабежи, дезорганизацию работы учреждений исполнения наказаний и другие преступления.

Сейчас завершено досудебное расследование в уголовном производстве ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке).

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Дополнение

В январе этого года в Николаевской области задержали 11 человек с оружием, которые собирались в кафе, чтобы решить вопрос распределения “сфер влияния” во время “криминальной сходки”.