Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 -0,0356  EUR: 31,42 0,0105 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой 18375
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
9555

Донецкие авторитеты организовали преступную сходку: им грозит до 12 лет заключения

Донецкие авторитеты организовали преступную сходку: им грозит до 12 лет заключения

КИЕВ. 13 августа. УНН. Пятерых криминальных авторитетов Донецкой области будут судить за организацию преступной сходки. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, – 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр МВД, передает УНН.

Детали

Установлено, что в феврале 2021 года в исправительном учреждении в Донецкой области состоялась криминальная сходка. В преступном собрании приняли участие пятеро авторитетов. Четверо из них отбывают наказание в колонии.

Участие в сходке взял и бывший “смотрящий” колонии — 36-летний авторитет, которого неоднократно судили за нанесение смертельных телесных повреждений, грабежи, дезорганизацию работы учреждений исполнения наказаний и другие преступления.

Сейчас завершено досудебное расследование в уголовном производстве ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке).

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Дополнение

В январе этого года в Николаевской области задержали 11 человек с оружием, которые собирались в кафе, чтобы решить вопрос распределения “сфер влияния” во время “криминальной сходки”.

Источник: УНН
Теги: МВД, Донецк и Донецкая область, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.