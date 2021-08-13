Мемориал с именами освободителей Одессы восстановили после очередного акта вандализма

КИЕВ. 13 августа. УНН. Территорию мемориала “Крылья Победы”, что на площади 10 апреля, восстановили после акта вандализма, который был совершен здесь в ночь на 12 августа — была разбита плитка с именами освобождавших в 1944 году Одессу героев. Специалисты коммунального предприятия “Сервисный центр” полностью демонтировали разбитую плитку и уложили новую, а также привели в надлежащий вид прилегающую территорию.

Отметим, что сутками ранее — в ночь на 12 августа — мемориал был осквернен 24-летним одесситом. Прибывшие на место правоохранители вызвали на место “скорую”, которая доставила его в центр психического здоровья.

Напомним, что 6 июля компания из 6 человек жарила шашлыки на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу.

Мемориал “Крылья Победы” — один из символов Одессы. Был возведен в 1984 году к 40-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В последние годы становится объектом нападения вандалов.