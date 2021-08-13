Восьмиметровый июльский провал в Одессе до сих пор не ликвидирован

КИЕВ. 13 августа. УНН. Масштабный провал, образовавшийся в Одессе после июльской непогоды, до сих пор не ликвидирован, информирует УНН.

Причины задержки коммунальные службы объясняют тем, что проведению работ мешает канализационный коллектор, не позволяющий проводить работы экскаватором. Помимо этого, приходится откачивать воду, которая стекает в яму: канализационная труба отводит стоки с большого участка города и отключать ее нельзя. Коммунальщики не дают прогнозов относительно сроков ликвидации провала.

Отметим, что провал на тротуаре и проезжей части образовался 27 июля в районе Черёмушек, на перекрёстке улиц Ицхака Рабина и Генерала Петрова. Место огорожено, автомобильное движение на перекрестке затруднено.

Напомним

В ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильный ливень, который шел с полуночи до раннего утра. Были затоплены улицы, подъезды домов, повалены десятки деревьев, приостановлено авиасообщение, частично нарушено энергоснабжение, блокирована работа электротранспорта. В результате стихии оказались частично затопленными территории промрынка “7-ой километр” и международного аэропорта “Одесса”. На улице Композитора Нищинского обрушилась стена здания. Мощный поток воды, шедший во время стихии из города в море, значительно повредил асфальт и плитку в прибрежной зоне. В районе пляжа “Золотой берег” на склонах произошел оползень. Мэр Труханов сообщил о том, что из-за увеличения уровня воды в Хаджибеевском лимане и угрозы прорыва дамбы Одесса была на грани катастрофы. По данным ГСЧС, жертв в результате стихии нет.