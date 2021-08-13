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Норвегия эвакуирует и закроет свое посольство в Кабуле

Норвегия эвакуирует и закроет свое посольство в Кабуле

КИЕВ. 13 августа. УНН. Норвегия закроет свое посольство в Кабуле и эвакуирует своих дипломатов, а также местных сотрудников и их семьи, заявила в пятницу министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сурейде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Западные посольства и агентства по оказанию помощи начали эвакуацию гражданского персонала из Афганистана на фоне опасений, что наступление талибов может привести к падению поддерживаемого США правительства.

Дополнение

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года.

На этом фоне радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватило много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.

Источник: УНН
Теги: Норвегия, Афганистан, Талибан
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