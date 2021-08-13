Боевики обстреляли Невельское из гранатометов: со стороны ВСУ нет потерь

КИЕВ. 13 августа. УНН. Боевики на Донбассе в пятницу обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Невельское. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб командования операции Объединенных сил.

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“С начала этого периода зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нету. На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что боевики открыли огонь по окрестностям Невельского с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В то же время, среди украинских военнослужащих никто не пострадал в результате вражеского обстрела.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

“Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — добавили в штабе.

Добавим

По данным разведки Министерства обороны Украины, боевики на Донбассе наращивают боевую готовность.

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) допускают, что обострение ситуации на Донбассе связано с предстоящей встречей Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.