ЦИК отказала в проведении референдума "по народной инициативе"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины прекратила инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе по 5 вопросам, поскольку не получили нужных документов — подписей и протокола об итогах их сбора. Об этом сообщили в ЦИК, пишет УНН.

Комиссия получила и обработала документы собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 29 апреля 2021 года в 15 населенных пунктах Днепропетровской области.

14 мая ЦИК зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

Детали

“ЦИК приняла к сведению информацию представителей Комиссии, что направлялись на сборы с целью удостоверения факта их проведения, проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям закона и приняла соответствующие решения о регистрации этих инициативных групп”, — сообщили в ЦИК.

Таким образом Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Петриковка Днепровского района, пгт Васильковка Синельниковского района, пгт Кринички Каменского района, городе Никополь Никопольского района и селе Шестерня Криворожского района. Заметим, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

“Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?”

“Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?”

“Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?”

“Поддерживаете ли Вы легализации игорного бизнеса в Украине?”

“Поддерживаете ли Вы легализации наркотика марихуана в Украине?”

“Также Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней — с 15 мая по 12 августа 2021 года включительно. Вместе с тем, ЦИК отказала в регистрации оставшимся 10 инициативным группам всеукраинского референдума по народной инициативе, поскольку предложенные ими вопросы по содержанию и по сути совпадают с вопросами уже зарегистрированных инициативных групп и по основаниям нарушения законных процедур при проведении собрания граждан”, — добавили в ЦИК.

За это время в комиссию не поступили документы, поэтому эту инициативу прекратили.