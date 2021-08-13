В Украине 65% школ не готовы к началу учебного года

КИЕВ. 13 августа. УНН. Более тысячи учреждений общего образования Украины не готовы к началу учебного года. Об этом по результатам инспекции сообщают работники Госпродпотребслужбы, передает УНН.

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“С начала августа специалистов Госпродпотребслужбы привлечено к комиссионным обследованиям относительно готовности к новому учебному году в 1 791 школах. При этом нарушения были выявлены в 1 174 заведениях общего среднего образования, то есть в 65%”, — сообщила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Детали

Нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, в первую очередь касаются состояния оборудования и пищеблоков, где будет готовиться пища для детей. Среди наиболее распространенных нарушений: недостаточное количество кухонной и столовой посуды, отсутствие условий для мытья рук на пищеблоках и в обеденных залах и др.

Таким образом, в Черкасской области, при проверке 28 учреждений общего среднего образования, нарушения выявлены в 22 из них.

В Черниговской области специалисты Госпродпотребслужбы участвовали в 169 комиссионных проверках учреждений общего среднего образования. В семи учреждениях выявлены нарушения, в частности: недостаточное количество холодильного и технологического оборудования; недостаточное количество столовой и кухонной посуды, необходимость проведения капитального ремонта.

В Киеве в 11 учреждениях общего среднего образования в течение длительного времени не принимаются меры по приведению пищеблоков в соответствие (проведение ремонтных работ с установкой необходимого технологического оборудования) в Оболонском районе — 2 школы, Печерском — 1 школа, Подольском — 2 школы, Святошинском — 2 школы, Соломенском — 3 школы, Шевченковском — 1 школа.

В Киевской области имеют недостаточную материально-техническую базу и требуют особого внимания одиннадцать заведений общего среднего образования.

В Житомирской области недостаточно обеспечены технологическим и холодильным оборудованием 6% пищеблоков. В недостаточном количестве обеспечены столовыми и кухонными принадлежностями 11% пищеблоков в школах.

Добавим

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине около 60% школ готовы к внедрению реформы школьного питания.

В частности, Шкарлет заявил, что 1 800 пищеблоков в школьных столовых уже модернизировали, еще 110 окончательно получат субвенцию. Также он добавил, что с 1 сентября 2022 года будет контролироваться соблюдение всех санитарных норм.