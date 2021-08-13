Беленюк поблагодарил министра Монастырского за оперативную реакцию на нападение

КИЕВ. 13 августа. УНН. Чемпион Олимпийских Игр-2020, народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк поблагодарил главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского и Национальную полицию Украины за оперативную реакцию на нападение, которое было совершено на него сегодня в центре Киева. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

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“Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути”, — написал олимпиец-нардеп.

Детали

Беленюк также поблагодарил всех небезразличных за многочисленные звонки и сообщения, заверив, что сейчас чувствует себя хорошо.

Что было раньше

На народного депутата от “Слуги народа” и Олимпийского чемпиона Жана Беленюка было совершено нападение сегодня в центре Киева.

В своем Facebook нардеп-олимпиец написал, что к нему подошли неизвестные молодые люди, и начали цепляться, провоцируя конфликт. От них прозвучала следующая фраза: “черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!” и “вали в Африку!”.

Полиция открыла производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта.



На нападение отреагировал Глава государства Владимир Зеленский. В своем Twitter Президент осудил проявление расизма и ксенофобии в Украине, отметив что Беленюк “один из самых достойных сынов Украины”, и им гордится народ.