В Польше семь человек напали на украинца и забросали его бутылками

КИЕВ. 13 августа. УНН. Семеро неизвестных напали на украинца в Польше, забросав его бутылками. Об этом пишет польское издание Ddwloclawek, передает УНН.

Издание сообщает, что инцидент произошел 8 августа, в парке Вольнощи, который расположен в юго-западном городе Бжег.

Цитата

“Семь парней бросали бутылки в украинца. Они вели себя нагло, вульгарно... Наша любимая полиция сделала три обхода и пошла дальше”, — цитирует издание слова свидетеля.

Детали

Согласно данным местной полиции, после 4 часов утра группа агрессивно настроенных лиц цеплялась ко всем прохожим и преследовала мужчину, который по информации свидетеля, был украинцем.

Полиция заявила, что у точки общественного питания работники полиции обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили.

Сейчас о состоянии пострадавшего ничего не известно.

Напомним

В конце июня в Польше, на пляже в Стшешинек (Познань), прохожий избил отдыхающего, за то, что тот разговаривал на украинском языке.



Также в прошлом году в Польше семь мужчин избили граждан Украины с криками “Польша — для поляков!”.