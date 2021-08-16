МХП в первом полугодии 2021 года заплатил 2,4 млрд налогов

КИЕВ. 16 августа. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП за период январь-июнь 2021 года перечислил в бюджеты всех уровней более 1,8 млрд грн налогов и сборов, сообщает пресс—служба, передает УНН.

Еще более 600 млн грн компания направила на выплату единого социального взноса.

Общая сумма налогов, сборов и взносов составила 2,4 млрд, что на 28% (или 524 млн грн) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Сообщается, что размер налогов МХП в государственный бюджет составляет 941 млн грн, в частности:

• военный сбор — 63,6 млн грн;

• НДС — 698,4 млн грн;

• НДС на таможне — 120,9 млн грн;

• налог на прибыль — 58 млн грн.

В то же время в местные бюджеты поступило 876 млн грн налогов:

• НДФЛ 778,6 млн грн;

• плата за землю — 52.7 млн грн;

• единый налог 4 группа — 31 млн грн;

• экологический налог и недра — 4,9 млн грн;

• другие — 8,9 млн грн.

В компании отмечают, что по сравнению с 2020 НДФЛ вырос на 17% (115 млн грн). Кроме этого, существенного роста потерпел единый социальный взнос МХП, который направляется в систему общеобязательного государственного социального страхования Украины. Так, показатель ЕСВ этого года — 606,8 млн грн. Это на 12% (66 млн грн) больше цифры первого полугодия 2020 года.

Как сообщалось ранее, в течение 2017-2020 МХП лет уплатил в бюджеты всех уровней 15,8 млрд гривен, из которых 5,5 млрд грн получили местные бюджеты.