В СНБО назвали дату проведения следующего заседания

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет УНН.

Детали

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины”, — указано в сообщении.

В сообщении также добавили, что: “Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно”.

Ранее

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову подготовить заседание СНБО по состоянию реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное облесение Украины”.

Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное облесение Украины”.