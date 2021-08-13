Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
22455

В СНБО назвали дату проведения следующего заседания

В СНБО назвали дату проведения следующего заседания

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет УНН.

Детали

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в г. Киев заседание СНБО Украины”, — указано в сообщении.

В сообщении также добавили, что: “Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно”.

Ранее

Вчера Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову подготовить заседание СНБО по состоянию реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное облесение Украины”.

Сообщается, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы “Масштабное облесение Украины”.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.