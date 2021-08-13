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Украина отправит военнослужащих в Боснию и Герцеговину

Украина отправит военнослужащих в Боснию и Герцеговину

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинские военнослужащие примут участие в операции сил ЕС под названием “Алтея” в рамках миротворческой миссии, которая состоится на территории Боснии и Герцеговины. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Постановляю направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС” Алтея “в Боснии и Герцеговине”, — говорится в тексте указа № 358/2021.

Детали

В Офисе президента отметили, что участие украинских военных в операции “Алтея” будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, государствами — членами ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины.

Добавим

Операция “Алтея” основана 2 декабря 2004 на основании решения Совета Европейского Союза и Резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 2004 года № 1575.

15 июля Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении национального персонала для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Источник: УНН
Теги: Украина, Босния и Герцеговина, военнослужащий
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