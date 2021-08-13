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Новости: Криминал и ЧП
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В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских

КИЕВ. 13 августа. УНН. Трое сотрудников Управления уголовного розыска полиции Одесской области погибли в ДТП сегодня, 13 августа. Об этом информируют в полиции Одесской области, пишет УНН.

Детали

Информируют, что 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли сегодня в дорожно-транспортном происшествии.

Цитата

“Руководство и личный состав полиции области выражают искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Скорбим вместе с вами”, - говорится в сообщении.

Напомним

В Чернигове на смерть сбили полицейского на пешеходном переходе.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция
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