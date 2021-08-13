Новости: Криминал и ЧП
13 августа 2021, 22:16 • Златослава Максымук • 34530
В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских
КИЕВ. 13 августа. УНН. Трое сотрудников Управления уголовного розыска полиции Одесской области погибли в ДТП сегодня, 13 августа. Об этом информируют в полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
Информируют, что 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции Александр Братинов погибли сегодня в дорожно-транспортном происшествии.
Цитата
“Руководство и личный состав полиции области выражают искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Скорбим вместе с вами”, - говорится в сообщении.
Напомним
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Источник: УНН
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