Чехия создает кризисный штаб по защите своего посольства в Афганистане

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Чехии создает кризисный штаб для защиты своих дипломатов и местных сотрудников в Кабуле (Афганистан), который контролируют боевики исламистского радикального движения “Талибан”. Об этом сообщает издание “Сzech.radio”, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что в субботу, 14 августа, состоится заседание кризисного штаба МИД, на котором будут рассмотрены практические задачи защиты сотрудников посольства в Кабуле, а также жителей, оказывавших содействие Чешской Республике.

Цитата

“Министерство обороны Чехии составило перечень афганских, работавших с чешским военным контингентом, переводчиков, которым будет оказана помощь. С афганцами, которые помогали чешским военным „в самых критических ситуациях“, в ближайшее время свяжутся представители ведомства”, — цитирует издание пресс-службу Минобороны страны.

Детали

Отмечается, что после вывода из Афганистана войск НАТО движение “Талибан” захватило значительную часть территорий и крупных населенных пунктов.

В Чехии прогнозируют, что в течение нескольких недель под угрозой окажется Кабул. Отмечается, что афганцам будут предложены денежные суммы, однако не исключено, что они смогут выехать в Чехию.

“МИД Чехии готов в виде исключения предоставить чешскому посольству возможность оформить необходимые визы...Помощь может быть оказана примерно 20 переводчикам”, — добавляет издание.

Министр внутренних дел Ян Гамачек сообщил, что Чешская Республика не будет останавливать процесс депортации граждан Афганистана, которым было отказано в предоставлении убежища. На фоне наступления “Талибана” некоторые европейские страны — ФРГ, Франция, Нидерланды и Швейцария приостановили высылку афганцев.

Добавим

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия вывезет немецких дипломатов из своего посольства в Кабуле из-за наступления боевиков исламистского радикального движения “Талибан”. Чартерные рейсы запланированы до конца августа.

О закрытии своего посольства в Кабуле также сообщила Норвегия. Власти заявили об эвакуации своих дипломатов, а также местных сотрудников и их семей.

Кроме того, граждан Великобритании будут эвакуировать из Афганистана. Для этого британское правительство направит почти 600 военнослужащих.

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватило много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.

По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.