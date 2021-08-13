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Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"

Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 “О состоянии водных ресурсов Украины”. Об этом УНН информируют в ОП.

Детали

Соответствующий указ вступил в силу сегодня, 13 августа.

Правительству Украины поручено создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины с участием представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти, а также обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины “Об Общегосударственной целевой социальной программе” Питьевая вода Украины “на 2022 — 2026 годы”.

Напомним

Зеленский поручил провести заседание СНБО по облесение Украины.

Источник: УНН
Теги: РНБО, указы, Владимир Зеленский
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