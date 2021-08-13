Украинцы обманывали в Польше пенсионеров и выманивали деньги: им "светит" до 8 лет заключения

КИЕВ. 13 августа. УНН. Трое граждан Украины подозреваются в выманивания денег у пожилых людей методом “на внука”. Мошенникам удалось получить более 90 000 злотых. Об этом пишет УНН со ссылкой на Radio Poland.

Детали

22-летний и 31-летний гражданин выманили у двух жительниц города Замостье более 50 000 злотых. Оба подозревают в мошенничестве на территории других городов. Их задержали на территории Западнопоморского и Великопольского воеводств.

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“Оба они вместе с третьим мужем в возрасте 29 лет на территории города Томашув-Любельски выманивали деньги у жительницы этого города. Женщина заплатила мужчинам 14000 злотых. Другая женщина, пенсионерка из города Янув-Подляски заплатила 24 000 злотых. Мужчин подозревают в преступлениях на территории города Кошалин, где они выманили у жительницы 17000 злотых ”, - говорит комиссар Анна Камол с воеводской комендатуры полиции в Люблине.

Дополнительно один из задержанных, 22-летний гражданин Украины, отвечать за хранение наркотических веществ. Мужчинам грозит до 8 лет заключения.

Напомним

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