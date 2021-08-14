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Количество белорусских мигрантов на польской границе за год увеличилась в десять раз

Количество белорусских мигрантов на польской границе за год увеличилась в десять раз

КИЕВ. 14 августа. УНН. Количество мигрантов, которые пытались нелегально попасть на территорию Польши, является в десять раз больше, чем за прошлый год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

С начала 2021 польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь почти 900 мигрантов. Это в десять раз больше, чем за весь прошлый год.

Как сообщает Пограничная служба Польши, волна мигрантов усилилась в последние недели. Пограничной службе в патрулировании границы помогают Войска территориальной обороны.

Напомним

На польско-белорусской границе задержали крупнейшую в истории группу иммигрантов.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь
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