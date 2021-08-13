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В Кривом Роге столкнулись грузовик и ВАЗ: тело водителя легковушки вырезали спасатели

В Кривом Роге столкнулись грузовик и ВАЗ: тело водителя легковушки вырезали спасатели

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Кривом Роге произошла смертельная авария с участием грузовика Fiat и ВАЗ-2106. В результате столкновения спасатели деблокировали тело водителя легковушки, информируют в ГСЧС. Об этом пишет УНН.

Детали

13 августа вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового микроавтобуса Fiat и транспортного средства ВАЗ-2106. По предварительной информации причиной столкновения стало осложнение дорожного движения через другую дорожно-транспортное происшествие которая произошла на этом же месте раньше. В результате лобового столкновения водитель легковушки ВАЗ были заблокированы в деформированном кузове автомобиля.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело водителя без признаков жизни с легковушки.

Также, в результате ДТП пострадала пассажирка легковушки (1970 года рождения), которую до приезда спасателей был госпитализирован в Криворожской городской больницы №2. Водитель грузового микроавтобуса от госпитализации отказался.

Напомним

В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских. На Волыни в ДТП автомобиль разорвало пополам, водитель погиб на месте, а несовершеннолетний пассажир - в реанимации.

Источник: УНН
Теги: ДТП, смерть, Кривой Рог
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