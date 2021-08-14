Выводить войска из Афганистана было ошибкой - Минобороны Британии

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава британского Минобороны Бен Уоллес назвал вывод войск из Афганистана ошибкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

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“Я думаю, что действовать таким образом (выводить войска, — ред.) Было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки / Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не лучшее время для этого решения, потому что „Аль-Каида“, вероятно, вернется”, - заявил он.

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватила много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.

По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.