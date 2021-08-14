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Талибы захватили еще 4 столицы провинций в Афганистане

Талибы захватили еще 4 столицы провинций в Афганистане

КИЕВ. 14 августа. УНН. Боевики “Талибана” взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций после захвата Кандагара и Герата. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

После тяжелых боев показались столице провинции Гильменд (Лашкаргах), забыли (Калат). Показалась также Фирузкух провинции Гор и Таринкот в Урузгане.

Контекст

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021.

Радикальное движение “Талибан” организовало масштабное наступление и захватила много провинций. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата.

По данным военной разведки США, в течение 30-90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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