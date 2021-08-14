Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7095

Коста перейдет в "Атлетико Минейро"

Коста перейдет в "Атлетико Минейро"

КИЕВ. 14 августа. УНН. Бывший нападающий “Атлетико” и “Челси” Диего Коста нашел новую команду. Об этом пишет Tribuna.com, передает УНН.

Детали

32-летний форвард устно договорился с “Атлетико Минейро” о 2-летний контракт.

В ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр и подписать договор. Коста остается без клуба с декабря прошлого года, когда он разорвал контракт с “Атлетико”.

Напомним

Лионель Месси покинул Барселону и прибыл в Париж, где его встретили тысячи фанов

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.