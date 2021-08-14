Новости: Спорт
14 августа 2021, 02:06 • Златослава Максымук • 7095
Коста перейдет в "Атлетико Минейро"
КИЕВ. 14 августа. УНН. Бывший нападающий “Атлетико” и “Челси” Диего Коста нашел новую команду. Об этом пишет Tribuna.com, передает УНН.
Детали
32-летний форвард устно договорился с “Атлетико Минейро” о 2-летний контракт.
В ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр и подписать договор. Коста остается без клуба с декабря прошлого года, когда он разорвал контракт с “Атлетико”.
Напомним
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Источник: УНН
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