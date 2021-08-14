В Херсонской области зафиксировали 52 новых случая коронавируса в сутки

“За последние сутки проведено 685 ПЦР-исследований, 223 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 849 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 52 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 31 женщина и 21 человек. Из них 6 детей”, - говорится в сообщении.



Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “37 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 15 человек. ”.

Также в области зафиксировано 26 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 050 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них

−34971 человек поборола недугов;

−858 человек инфицированы COVID-19;

−1221 человек умер ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2263864 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 217 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.