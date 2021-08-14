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14 августа 2021, 03:21 • Златослава Максымук • 23805
Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги
КИЕВ. 14 августа. УНН. Первый тур чемпионата Германии стартовал матчем “Боруссии” Менхенгладбах и “Баварии”, который завершился ничьей 1: 1. Об этом пишет УНН со ссылкой на Тribuna.com.
Детали
Мюнхенцы пропустили первыми на 10-й минуте, однако в концовке первого тайма форвард Роберт Левандовски сравнял счет.
Этот гол стал для 32-летнего форварда 295-м за “Баварию”. Он проводит за клуб 330-й матч.
Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.
Источник: УНН
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