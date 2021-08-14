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Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги

Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги

КИЕВ. 14 августа. УНН. Первый тур чемпионата Германии стартовал матчем “Боруссии” Менхенгладбах и “Баварии”, который завершился ничьей 1: 1. Об этом пишет УНН со ссылкой на Тribuna.com.

Детали

Мюнхенцы пропустили первыми на 10-й минуте, однако в концовке первого тайма форвард Роберт Левандовски сравнял счет.

Этот гол стал для 32-летнего форварда 295-м за “Баварию”. Он проводит за клуб 330-й матч.

Также поляк забил в 1-м туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.

Источник: УНН
Теги: футбол, Германия
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