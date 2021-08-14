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Количество жертв после наводнения в Турции возросло до 38

Количество жертв после наводнения в Турции возросло до 38

КИЕВ. 14 августа. УНН. Наводнение, которое охватило города черноморского побережья Турции, унесла жизни 38 человек. Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, передает УНН.

Цитата

“Мы потеряли 6 жизней в Синопе. 38 из 56 пациентов, которые лечились в государственной больнице Аянчик, были переведены в государственную больницу Синопа Ататюрка. 18 пациентов перевели домой. Всего 149 медицинских работников дежурят с 27 машинами скорой помощи ”, - написал Коджу.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Стамбул, Синоп и Айдын на севере Турции. По меньшей мере 284 человека пострадали от наводнения.

Дополнение

В северных причерноморских провинциях Турции прошли сильные дожди и наводнения . Больше всего пострадал от наводнения город Стамбул, где в некоторых районах вода поднялась на 3-4 метра. Паводки затронули прибрежных провинций Айдын, Стамбул, Синоп и Самсун.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что катастрофа стала худшей за последние 50-100 лет.

Источник: УНН
Теги: карантин
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