Южная Корея минимизирует поездки за границу через четвертую волну COVID-19

КИЕВ. 14 августа. УНН. Власти Южной Кореи просит граждан воздержаться от поездок через четвертую волну COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Распространение вируса ускорилось, поскольку штамм “Дельта” стал доминирующим в стране. Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило о 1990 новых случаев заражения COVID-19 за четверг, при этом в среду было зарегистрировано самое высокое ежедневное число — 2223 инфекций.

На фоне этого премьер призвал общественность свести к минимуму поездки и сборы в следующие три дня. Каждый, кто возвращается из мест отдыха, должен пройти тестирование на COVID-19, особенно перед тем, как отправиться на работу.

Напомним

Финляндия с 9 августа откроет границы украинцам.