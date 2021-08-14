Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
12510

Южная Корея минимизирует поездки за границу через четвертую волну COVID-19

Южная Корея минимизирует поездки за границу через четвертую волну COVID-19

КИЕВ. 14 августа. УНН. Власти Южной Кореи просит граждан воздержаться от поездок через четвертую волну COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Распространение вируса ускорилось, поскольку штамм “Дельта” стал доминирующим в стране. Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщило о 1990 новых случаев заражения COVID-19 за четверг, при этом в среду было зарегистрировано самое высокое ежедневное число — 2223 инфекций.

На фоне этого премьер призвал общественность свести к минимуму поездки и сборы в следующие три дня. Каждый, кто возвращается из мест отдыха, должен пройти тестирование на COVID-19, особенно перед тем, как отправиться на работу.

Напомним

Финляндия с 9 августа откроет границы украинцам.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.