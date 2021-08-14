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На военной базе в США обезвредили вооруженную неизвестного человека

На военной базе в США обезвредили вооруженную неизвестного человека

КИЕВ. 14 августа. УНН. На военную базу Анакостия-Боллинг в Вашингтоне проник человек с оружием. Об этом повидомляеють на сайте военной базы Анакостия-Боллинг, пишет УНН.

Детали

База Анакостия-Боллинг используется Военно-морскими силами США и Военно-воздушными силами США. На территории базы находится много важных военных объектов, включая штаб-квартиру разведывательного управления МО США, канцелярию министра военно-воздушных сил, штаб заместителя коменданта Корпуса морской пехоты по авиации и так далее.

Проникновения неизвестного человека на базу заставило американских военных перекрыть все трассы, ведущие к объекту. Военнослужащим базы было приказано увидев вооруженного незнакомца бежать и прятаться в безопасном месте. Позже он был передан полиции.

Напомним

Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке.

Источник: УНН
Теги: США, военные
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