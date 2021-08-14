Более 185 млн человек в мире выздоровели от коронавируса

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболели почти 206,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 206,958,498 человека, из них выздоровели 185,577,414 человек. Количество умерших возросло до 4,358,274.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37,364,700), Индия (32,155,827), Бразилия (20,319,000), Россия (6,557,068), Франция (6,425,436), Великобритания (6,211,868), Турция (6,039,857) и Аргентина (5,074,725).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (637,161), Бразилии (567,914) и Индии (430,762).