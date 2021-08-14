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На 14 августа установлена цена на банковские металлы

На 14 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 14 августа. УНН. Национальный банк Украины на 14 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 509.2700 грн;

Серебро - 20.0949 грн;

Платина - 881.2287 грн;

Палладий - 2 255.2116 грн.

По сравнению с 13 августа курс всех металлов вырос, кроме палладия.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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