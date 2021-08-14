На Крещатике сегодня ограничат движение транспорта

КИЕВ. 14 августа. УНН. На Крещатике ограничат движение транспорта с 11:00 до 20:00 через соревнования по перетягиванию грузовиков “Тракпул чемпионат”. Об этом УНН информуют в КГГА.

Детали

Отмечают, что с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".

По информации организаторов, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью. Также будет развернуто пять спортивных локаций из различных видов спорта: танца, единоборства, стронгмену, волейболу сидя, баскетболу.

Напомним

В центре Киева с 23 по 25 августа ограничат движение транспорта из-за съемок ко Дню Независимости.