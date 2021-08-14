Сегодня верующие отмечают Первый Спас - Маковея

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня, 14 августа, верующие отмечают Первый Спас - Маковея. Этот праздник еще называют Медовым, или Спасом на воде, пишет УНН.

Успенский пост

В субботу, 14 августа, начинается Успенский пост, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Он так же строгий, как i Великий (продлится до 28 августа — праздника Успения).

Держать Успенский пост 14 дней и завершится 28 августа праздником Успения Богородицы. На днях желательно поститься, хотя бы раз в день читать молитву Богородице, посещать храм и хотя бы раз исповедоваться и причаститься в церкви.

Но конечно, не сахар и не цветы главные в этот день на литургии. Официальная, церковное название праздника — Происхождение честных Древ Животворящего Креста Господня. Самый главный момент 14 августа в церкви — вынос из алтаря Честных Древ Животворящего Креста Господня и возможность подойти и поклониться святыне, которая выносится раз в год, в этот день. По преданию, в этот момент Небо, Сам Господь приближаются к людям. Именно Крест, а не цветы или мед, надо с радостью встречать, всем сердцем благодаря Бога за его милость.

Религиозные праздники

В народе его еще называют Первым Спасом или Спасом на воде. По древним преданиям, князь Владимир именно в этот день принял крещение, поэтому в древнем Киеве 14 августа освящали воду в Днепре и называли этот Спас “Спасом на воде”.

Сегодня вволю едят мед, не зря же Спас Медовый, а также чистят и упорядочивают колодца и источники. По древнему обычаю Медовый Спас верующие приносят в храмы мед для освящения. Традиция эта связана с древним установкой — первый урожай приносить Богу и только после этого потреблять самим.

В этот день в храмах также освящают букеты из трав и цветов — “маковейчики”. Издавна считается: если не освятить цветы на Маковея, то не будет цвести хозяйство. Среди украинский праздник Маковея одно из самых поэтичных и уважаемых. В дохристианские времена в этот день чествовали Богов Спасов и освящали цветы, овощи и колодцы. В конце концов, приняв христианизированное название, люди сохранили древние традиции и придерживаются их до сих пор.

Что можно и нельзя делать на Маковея

На Маковея надо собрать полевых цветов и подготовить баночку меда или воды, чтобы принести их в храм и освятить на водосвятный молебны. Это — давняя традиция принесения в дом благословение Господа.

По еды, то надо помнить, что это — первый день поста. Для верующих главное — с этого дня стараться не употреблять мясо, рыбу, молоко, яйца.

В субботу, 14 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Антон, Гурий, Леонтий.