Дети устроили стрельбу в американской школе: есть погибший

КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате стрельбы в средней школе вблизи центра Альбукерке в Вашингтоне погиб один ученик. Еще одного взяли под стражу. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Выстрел в Вашингтонской средней школе стал второй стрельбой в крупнейшем городе Нью -Мексико менее чем за 24 часа.

Заместитель командира полиции Альбукерке Кайл Хартсока описал стрельбу как единичный инцидент между двумя студентами, которым, как считается, было около 13 лет. Он сказал, что сотрудник школьного ресурса подбежал к двум парням после того, как разразился стрельба.

Следователи пытались выяснить, как студент достал пистолет и могло стать причиной стрельбы. Он сказал, что другие студенты будут опрошены, когда детективы будут пытаться собрать вместе то, что произошло.

Губернатор Мишель Лужан Грешат отметила, что нужно еще поработать над решением насилия с оружием в штате.

Школу закрыли, а родителей попросили забрать детей.

Напомним

В России подростки устроили стрельбу в детском лагере.