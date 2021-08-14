Июль этого года - самый жаркий месяц за всю историю

КИЕВ. 14 августа. УНН. Июль 2021 признали самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, передает УНН.

Детали

В этом году фиксируется общая температура поверхности земли и океана в июле на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшей 15,8 градуса Цельсия.

Предыдущая рекордная температура в июле была зафиксирована в 2016 году, затем тот же показатель был достигнут в 2019-м и 2020 годах. Нынешний рекорд превышает показатели прошлых лет на 0,01 градуса.

В июле этого года температура на суше в Северном полушарии была на 1,54 градуса по Цельсию выше среднего показателя, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2021 году. Также были побиты рекорды, зафиксированные в Азии и Европе в 2010 году.

Напомним

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