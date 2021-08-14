В Йемене военные убили более 20 человек - СМИ

КИЕВ. 14 августа. УНН. Армия Йемена убила 21 повстанца-хусит, отражая атаки в центральной провинции Мариб за последние 24 часа. Об этом пишет Хinhua со ссылкой на военный источник, передает УНН.

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“На передовой линии Аль-Касар на северо-востоке от западного района Сирва армия отразила нападения повстанцев хусит из двух направлений на высотах Мальбоды, которые были вновь захвачены армией два дня назад, убив 14 повстанцев и снова захватив шоссе, соединяющее Аль Касар с северо-западным районом с. Рагван ”, - говорится в сообщении военного источника.

В юго-западном районе Рахаб “армия отразила нападения повстанцев на стратегическую гору Аль-Абзах, которую армия вернула себе в начале этого месяца, убив по меньшей мере семь”.

Телекомпания “Аль-Арабия”, что принадлежит Саудовской Аравии, сообщила, что коалиция перехватила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками хусит, поддерживаемых Ираном, в направлении саудовского города Хамис Мушаит.

Дополнение

В ходе боев между йеменскими лоялистами и повстанцами-хусит, которые стремятся взять стратегический город Мариб на севере, погибли 90 человек.