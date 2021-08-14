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ООС: боевики 2 раза нарушали "режим тишины", есть раненые

ООС: боевики 2 раза нарушали "режим тишины", есть раненые

КИЕВ. 14 августа. УНН. За прошедшие сутки, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщают УНН в штабе ООС.

Детали

Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Южного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения . Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним

Сообщено подозрение 15 главарям и бойовикам "ДНР" за участие в боях против сил АТО / ООС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые, обстрелы
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