Facebook внедряет сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков в Messenger

КИЕВ. 14 августа. УНН. Facebook объявил, что внедряет сквозное шифрование для голосовых и видеозвонков в Messenger, добавив еще один уровень конфиденциальности своей коммуникационной платформе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В сервисах WhatsApp и Messenger Facebook уже есть сквозное шифрование личных текстовых сообщений, отправляемых пользователями.

Гигант социальных сетей постепенно добавлял аудио и видео функции в свой портфель услуг обмена сообщениями.

Эти функции приобрели популярность в прошлом году, поскольку люди стремятся оставаться на связи виртуально во время пандемии коронавируса.

"Мы также начнем ограниченый тест со взрослыми в некоторых странах, что позволит им подписаться на уведомления со сквозным шифрованием и звонки для разговоров один на один в Instagram", - говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что функция безопасности также будет протестирована в ближайшие недели в групповых чатах Messenger.

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