В ООН призвали "Талибан" немедленно прекратить наступление против правительственных сил Афганистана

КИЕВ. 14 августа. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал боевиков Талибана немедленно прекратить наступление на правительственные силы и вернуться за стол переговоров "в духе доброй воли в интересах Афганистана и их государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Афганистан выходит из-под контроля. С каждым днем конфликт уносит все больше жизней мирных жителей, особенно женщин и детей. Я напоминаю всем сторонам об их обязанностях защищать мирных жителей и призываю Талибан немедленно прекратить наступление и вернуться за стол переговоров", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ООН отметил, что бои между Талибаном и афганскими силами безопасности за контроль над городами "нанесли огромный ущерб".

"По меньшей мере 241 тысяча человек были вынуждены бежать из своих домов... Больницы переполнены. Продовольствие и медикаменты сокращаются. Дороги, мосты, школы, клиники и другие важные объекты инфраструктуры разрушаются, - добавил он. - Дальнейший конфликт будет означать продолжающуюся бойню".

Гутерриш добавил, что он "глубоко обеспокоен" сообщениями о том, что Талибан вводит серьезные ограничения прав человека в районах, находящихся под их контролем, особенно по отношению к женщинам и журналистам.

Глава ООН призвал международное сообщество дать понять талибам, что захват власти с помощью военной силы будет "проигрышной позицией".

Добавим

Сейчас под контролем боевиков "Талибана" находится уже большая часть территории Афганистана. Исламисты захватили регионы Герат, Кандагар, Газни и соседнюю с Кабулом провинцию Логар.

На фоне стремительного наступления талибов страны Запада закрывают свои дипломатические представительства в Кабуле и эвакуируют персонал.

Так, представитель Государственного департамента США заявил о "сокращение" персонала американского диппредставительства в Кабуле.

Глава МИД Германии Хайко Маас объявил о сокращении численности посольства ФРГ в Кабуле к "абсолютному минимуму".

О временном закрытии своего посольства в Афганистане сообщили в Дании. Аналогичное решение приняло правительство Норвегии.